الإمارات الـ 5 عالمياً في الأمن السيبراني

المصدر: دبي- البيان

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أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تصريح لـ «البيان»، على هامش الملتقى الدولي للاتصال الحكومي أن ترتيب الإمارات في هذا المجال قبل عامين كان المركز الـ 47، ولكن بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ودعم الشركاء الرئيسيين، قفزت قفزة نوعية في ذلك المجال، وحققت المركز الخامس عالمياً، بحسب مؤشر الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات في الأمن السيبراني، كما أن الدولة مستمرة في أن تكون الرقم واحد في مجال الأمن السيبراني، كما أنه على الدول التي تريد أن تضع قدماً لها في المستقبل الرقمي أن تطور من بنيتها التحتية وتعمل على تثقيف مواطنيها.

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