نائب الرئيس الصيني: الإمارات رائدة وحققت إنجازات كبيرة

المصدر: بكين - البيان

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استقبل هان تشنج نائب رئيس الجمهورية الصيني معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

ونقل معالي صقر غباش في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وللقيادة الصينية، مؤكداً عمق ومتانة علاقات الشراكة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره حمل هان تشنج نائب رئيس الجمهورية الصيني تحيات القيادة الصينية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادة وشعب دولة الإمارات.

ورحب نائب رئيس الجمهورية الصيني بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، مؤكداً أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين، تجسد مدى ما وصلت له علاقات الشراكة القائمة بين البلدين، وقال إنني على ثقة تامة أن هذه الزيارة ناجحة بما يسهم في تطور العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن تهنئته لدولة الإمارات لانضمامها إلى مجموعة «بريكس»، مضيفاً أن دولة الإمارات تحظى بعلاقات شراكة واحترام مع مختلف دول العالم، مؤكداً حرص الصين على تبادل الخبرات مع دولة الإمارات حول الحوكمة بما يساهم في تطور البلدين، مضيفاً إن دولة الإمارات رائدة في جهود التطور والحداثة وحققت إنجازات كبيرة فتطور الإمارات يعد معجزة عالمية، مضيفاً إن قضية التحديث مشتركة للبشرية جمعاء ويحق لأي بلد استكشاف الطريق وإتاحة حياة طيبة لشعبها. وأضاف تصادف السنة المقبلة الذكرى الخامسة لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والإمارات وشهدت هذه السنوات تطوراً ملحوظاً وعميقاً في علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وأعرب عن شكر بلاده لدولة الإمارات على الدعم الذي تقدمه في المسائل المتعلقة بالحفاظ على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واهتمامها بتوسيع التعاون العلمي والثقافي والإنساني مع مختلف دول العالم. وأضاف: ندعم رؤية الإمارات 2031 ونعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.

وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي: نحن سعداء بزيارتنا إلى جمهورية الصين الصديقة، ونقدر أهمية اللقاءات مع القيادة الصينية، ونثمن عالياً هذه الفرصة التي جاءت تلبية لدعوة من رئيس البرلمان الصيني، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها.

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