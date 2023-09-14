«دبي للقرآن» تستعد لإطلاق مسابقة الشيخة فاطمة الدولية

المصدر: دبي - البيان

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تستعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لإطلاق فعاليات الدورة السابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث والتي ستقام في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري، وبمشاركة كبيرة من 60 دولة وجالية إسلامية حول العالم.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة باستعداد فرق العمل بالجائزة لانطلاقة الدورة السابعة من هذه المسابقة الدولية المخصصة للإناث، وذكر أن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك تعتبر من الفروع الرئيسية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مؤكداً سعي الجائزة دائماً إلى النجاح والتميز في خدمة كتاب الله وحفظته وتكريمهم.

وأشار إلى أن هذا النجاح المتحقق للجائزة ومسابقاتها وأنشطتها لم يكن ليتحقق لولا دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه بسخاء لهذه الجائزة وتقديم كل الدعم لتطويرها وتميزها لتصبح الجائزة الأهم عالمياً، لتكون الجائزة منارة تستضيء بكتاب الله.

وذكر أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن وحدة الإعلام أتمت استعدادها وتتواصل بشكل دائم مع وسائل الإعلام كالفضائيات والإذاعات والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فضلاً عن قناة الجائزة الفضائية على قناة اليوتيوب والشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للإعلام لبث الحدث على قناة نور دبي الفضائية، مشيراً إلى أن الاستعداد المبكر لفعاليات الجائزة يساههم في إنجاز جميع المهام في وقت قياسي.

من جهة أخرى عقدت وحدة العلاقات العامة بالجائزة اجتماعاً موسعاً مع مشرفي المجموعات والمتطوعين، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية فرق العمل واستعراض الخطط التنفيذية للعمل خلال فترة المسابقة، وترأس الاجتماع خالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة.

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