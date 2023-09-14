الشيخة فاطمة تعزي الشعب الليبي بضحايا الفيضانات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بصادق التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد.

ووصلت، أمس، إلى بنغازي طائرتان تحملان مساعدات إغاثية إماراتية عاجلة ضمن جسر جوي تسيره الإمارات للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف. وحملت الطائرتان على متنهما 150 طناً من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثة العاجلة.

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