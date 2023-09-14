عمار النعيمي: الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة أسست منظومة ثقافية متميزة

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب.

إبداع

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وزارة الثقافة والشباب، وبرامجها ومشاريعها المختلفة الحالية والمستقبلية، التي تدعم مسيرة العمل الثقافي في الدولة، بما يرسخ ريادتها ومكانتها كوجهة استقطاب ومصدر إلهام، وحاضنة للإبداع الثقافي، وتعزيز دور الشباب الحيوي في المجتمع، وتشكيل مستقبل واعد للأجيال المقبلة.

دعم

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات، وبدعم كبير من قيادتها الرشيدة، ساهمت في تأسيس منظومة ثقافية متميزة، قامت بأدوار مقدرة في مجال العمل الثقافي والفني والفكري والإبداعي على كافة الأصعدة.

وقال: «إن أهم الفعاليات الثقافية العربية، أصبحت تنطلق من الإمارات، التي تذخر بتنوع ثقافي مميز، وتحتضن العديد من الكتاب والمبدعين من الدول العربية وغيرها، وتعيش حراكاً ثقافياً مثمراً، هو امتداد للثقافة والفنون العربية المتجذرة والعريقة في وجدان الشعوب العربية كافة».

وأضاف: «إن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بالشباب، باعتبارهم عماد ومستقبل الوطن، ولنا في قيادتنا الرشيدة أسوة حسنة، وهي تسخّر كل الإمكانات والموارد من أجل تعزيز روح القيادة لديهم، والهوية الوطنية وروح الانتماء، والاستفادة من طاقاتهم الكامنة».

رسوخ

وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى أن علاقة عجمان بالمجال الثقافي راسخة منذ عقود طويلة، وتتميز بأنها في تطور مستمر، يؤكد أنها لم تغب يوماً عن بؤرة الاهتمام، والتجارب الشاهدة على ذلك كثيرة، فقد كانت عجمان، ولا يزال لها حضور كبير في المشهد الثقافي الإماراتي، سواء بمؤسساتها، وهي معلومة للجميع، أو برموزها الإبداعية، وهي أيضاً لا تخفى على أحد.

ومن جانبه، تقدم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على دعم سموهما لخطط وبرامج وزارة الثقافة والشباب، ما يعزز دور الوزارة في إثراء القطاع الثقافي في الدولة، ويدعم مكانة القطاع الثقافي والشبابي عالمياً.

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