محمد الشرقي يؤكد أهمية تطوير كوادر منظومة العمل الحكومي

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية برامج التميز ودورها في تطوير الكوادر البشرية في منظومة العمل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات والممارسات الحكومية المقدمة للأفراد والمتعاملين وفق أرفع معايير التميز والريادة العالمية.

دعم

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لسير العمل في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي وبرامجه التي تستهدف تطوير الأداء في قطاع العمل الحكومي بالفجيرة، ودعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للفجيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز رؤية وتوجهات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والشاملة.

تعاون

وجرى خلال الاجتماع، استعراض نتائج دراسة سعادة الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، وتقرير الجهات التي حققت المراكز الثلاثة الأولى في الدراسة.

كما تم استعراض عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات التي يعمل عليها البرنامج مع الجهات ذات العلاقة ومنها الشراكة مع جامعة أكسفورد و(MIT)، واتفاقية البرنامج مع منصّة جاهز التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والتي تهدف إلى إفادة 3000 موظف من حكومة الفجيرة وتدريبهم على مهارات المستقبل.

تأهيل

وجرى كذلك عرض البرنامج الزمني لتقييم الدورة الأولى لجائزة الفجيرة للتميز الحكومي، ونتائج مشروع «خبير إكس» الهادف إلى تأهيل خبراء من الموظفين في تخصصات هندسة البرمجيات والأمن السيبراني وتحليل البيانات. واستعرض الفريق بالأرقام والبيانات إنجازات مكتب برنامج الفجيرة للتميز الحكومي في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وعدد الموظفين المستفيدين منها وأهدافها التي تدعم رؤية البرنامج ورسالته في الارتقاء بركائز العمل الحكومي في الفجيرة.

ووجه سمو ولي عهد الفجيرة، بضرورة بذل المزيد من الجهود والتركيز على نشر المعارف المتعلقة بالعمل الإداري والقيادي وترسيخ مفاهيم التميز بين الأفراد والمؤسسات.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

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