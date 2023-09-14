أبوظبي تستضيف «ورشة قادة شرطة الأمم المتحدة» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق، اليوم في أبوظبي، أعمال ورشة العمل الدولية التي تناقش «إدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام»، بمشاركة دولية واسعة، وذلك ضمن جهود الإمارات في تعزيز اللقاءات العالمية والتنسيق الدولي المشترك.

منصة

وتعد هذه الورشة - التي تقام في الإمارات للسنة الثانية على التوالي - منصة حوارية لرؤساء شرطة الأمم المتحدة وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة لمناقشة الخطط المستقبلية للأمم المتحدة من أجل استدامة التطوير في مجالات عمل الشرطة الدولية، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب الشرطية الناجحة في أنحاء العالم.

ويتناول المتحدثون مجالات تحديد الخيارات للاستفادة من الموظفين وتحسين مهاراتهم وقدراتهم الشرطية المتخصصة المطلوبة في بيئات العمل المتغيرة، وكذلك مجالات البيانات والابتكار والاستشراف الاستراتيجي والعلوم السلوكية، ومن ذلك النظام الشامل للتخطيط والأداء والتقييم وذلك من أجل ضمان حصول شرطة الأمم المتحدة على المهارات والقدرات والعقليات اللازمة لإنجاز مهامها التشغيلية ومهام بناء القدرات على أعلى مستوى من الأداء ومن ذلك الاستخدام المسؤول والفعال للتكنولوجيات الناشئة، ثم تحسين سلامة وأمن شرطة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.

رعاية

وتأتي هذه الورش العالمية بدعم ورعاية من دولة الإمارات في إطار حرصها على التقارب العالمي والعمل الدولي المشترك ودعم المنظمات الدولية العاملة في مجالات حفظ السلام والأمن العالمي والداعمة لتعزيز قدرات العاملين في قوى إنفاذ القانون.

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