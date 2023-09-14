تسريع إجراءات إصدار رخص البناء في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشفت بلدية رأس الخيمة، عن إصدار 2060 رخصة بناء منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مؤكدة أن جميع المباني الجديدة الصادر لها تصاريح، تخضع لاشتراطات بارجيل، وحرصها على تسهيل وتسريع عملية إصدار رخص البناء، ضمن العمل على تطوير النافذة الموحدّة الخاصة بتراخيص البناء، من خلال الربط الإلكتروني مع جميع الشركاء الرئيسين المشاركين في عملية الترخيص، مثل اتصالات، الصرف الصحي، الاتحاد للماء والكهرباء والدفاع المدني، الأمر الذي ساهم في زيادة جودة الخدمة واختصار وقت الإنجاز.

ربط

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الربط الإلكتروني ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتطبيق أعلى معايير الجودة المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، بما يلبي متطلبات الرؤية المستقبلية الشاملة لحكومة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن جميع الرخص الصادرة تخضع لاشتراطات لائحة بارجيل، الذي يستهدف دعم رؤية دولة الإمارات في إنشاء مبانٍ ومجمعات ومدن أكثر استدامة، لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأجيال حاضراً ومستقبلاً، حيث تهدف تلك اللائحة الحفاظ على موارد الطاقة، وموارد المياه، واستعمال الطاقة المتجددة، وتعزيز استخدام مواد البناء المستدامة وتقليل النفايات، وتعزيز الراحة والرفاهية للسكان.

وأشار إلى أن جميع الرخص الصادرة، تشمل المباني الجديدة على قسائم خالية، والمباني الجديدة المضافة على قسائم مشغولة، باستثناء المباني الخدمية التي لا تتطلب توفير نظام تكييف داخلي، مثل غرف الكهرباء، مؤكداً حرص بلدية رأس الخيمة على تطوير آليات عملها، لتسهيل معرفة الاشتراطات الخاصة بكل مشروع، من خلال تطوير «أداة بارجيل»، وتوفير خدمة الدعم الفني، التي تتيح إمكانية حجز موعد مع فريق الدعم الفني لبارجيل، على مدار ساعات العمل.

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