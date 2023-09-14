تعاون بين «قانونية دبي» وجمعية المحامين لتنظيم وحماية المهنة

المصدر: دبي- البيان

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استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وفداً من مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ترأسه الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، لبحث سبل التعاون المشترك.

أهداف

واستهل الدكتور بالهول، الاجتماع مرحّباً بالوفد الزائر، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارات التي تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية للدائرة، وتحقيق الأهداف المشتركة الداعمة لجهودها في تنظيم وحماية مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيراً إلى دور التنسيق المستمر مع الجمعية في ممارسة الدائرة لدورها الرقابي على مزاولة المهنة، من خلال فريق «حماية مهنة المحاماة»، والذي يضمن جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين.

واستعرض الاجتماع الذي حضره الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، جهود الدائرة في تهيئة البيئة الجاذبة لممارسة أعمال المحاماة والاستشارات القانونية بالإمارة، من خلال التحديثات التشريعية، وتخفيض متطلبات واشتراطات القيد والترخيص، ورقمنة الخدمات، وجذب الكوادر المواطنة لممارسة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية التي تواكب مستجدات العمل القانوني المهني.

تنظيم

وأكد الدكتور محمد بطي الشامسي سعادته باللقاء، مشيداً بدور دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في تنظيم العمل القانوني بالإمارة، ومؤكداً على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات القانونية لتعزيز التطور والابتكار في مجال القانون.

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