إطلاق برنامج القيادات الدبلوماسية لتأهيل خبراء التبادل المعرفي

المصدر: دبي- البيان

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أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، برنامج «القيادات الدبلوماسية»، لتأهيل خبراء التبادل المعرفي في الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات الدبلوماسية الداعمة لعملهم في نقل ومشاركة تجارب دولة الإمارات إلى الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

خبرات إماراتية

ويضم البرنامج أكثر من 70 خبيراً وخبيرة يمثلون نخبة الخبرات الإماراتية المتميزة، التي ساهمت في برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي، مع العديد من حكومات العالم، ويتم تنظيمه على مدى شهرين، تمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، ويشمل سلسلة من المحاضرات وورش العمل والتطبيقات التفاعلية لتدريب المشاركين على أهم مهارات الدبلوماسية، التي تمكنهم من نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى دول العالم باحترافية عالية.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية إعداد قيادات وخبرات إماراتية قادرة على نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى دول العالم باحترافية، من خلال برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي، التي حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الدول.

مبادرات

وقال إن برنامج القيادات الدبلوماسية، يمثل خطوة مهمة في تعزيز مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، من خلال تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات الدبلوماسية التي ستمكنها من مواصلة مسيرة برنامج التبادل المعرفي الحكومي بصورة احترافية، تدعم أهداف البرنامج، وتسهم في تعزيز العلاقات مع حكومات العالم.

وأكد نيكولاي ملادينوف مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، على الدور الريادي لدولة الإمارات على الساحة العالمية، وإسهاماتها الجديرة والمؤثرة في شتى المجالات. ولقد ساهم التقدم الاستثنائي في علاقاتها الدبلوماسية، إلى ترسيخ مكانة الدولة وحضورها الإيجابي في الأجندة الدولية. وأشار إلى أهمية برنامج القيادات الدبلوماسية لتمكين الكوادر الحكومية، وتطوير مهاراتهم الدبلوماسية، حتى يتمكنوا من تمثيل الإمارات، بما يتماشى مع تطلعاتها ورؤيتها الخارجية.

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