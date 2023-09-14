طرح 5 مناقصات للحماية من الفيضانات

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

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طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بداية سبتمبر، 5 مناقصات لحماية العديد من المناطق الشرقية والشمالية من آثار الأمطار والفيضانات، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية خاصة بعدد من السدود وحصادها المائي، فيما سيكون انتهاء التقديم على المناقصات 11 أكتوبر المقبل، وسيتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتتضمن هذه المناقصات، تنفيذ وسائل الحماية من الفيضانات في مناطق متفرقة من الساحل الشرقي والشمالي، «الحزمة الأولى مجموعة 1،2،3»، بالإضافة إلى مناقصة لتقديم خدمات استشارية هندسية لدراسة أولية ودراسة جدوى «تصميم وإشراف اختياري» لمشاريع مقترحات الحصاد المائي في أودية شوكة والوريعة والرحيب، فضلاً عن مناقصة لتقديم خدمات استشارية هندسية «إشراف»، لمشروع تنفيذ وسائل الحماية من الفيضانات.

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