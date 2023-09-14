«دفاع مدني دبي» يخفض مدة اعتماد مخططات «الديكور الداخلي» للمنشآت

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشفت المهندسة سلمى حميد، رئيس قسم المخططات الهندسية والمشاريع بالدفاع المدني بدبي لـ«البيان»: عن أن القسم يقوم باعتماد المخططات الهندسية لتراخيص البناء لكل المنشآت في دبي بالتعاون مع بلدية دبي، وأن من أفضل المبادرات التي يتم تقديمها مبادرة «الديكور الذاتي»، التي اختصرت زمن الاعتماد من 3 - 5 أيام عمل إلى ساعات معدودة، والتي تتضمن الديكور الداخلي للمنشأة وفقاً لمعايير واشتراطات خاصة مثل التقسيمات الداخلية وتوزيع الأثاث وغيرها، ويتم إصدار شهادة الإنجاز إضافة إلى الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة».

وقالت حميد إن الإدارة تقوم بتجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في اعتماد المخططات الهندسية، والذي من الممكن أن يوفر الوقت والجهد على الاستشاريين وفقاً لتغذيته بالاشتراطات والتعليمات التي يتم تحديثها باستمرار، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في اعتماد المخططات الهندسية بكل أنواعها، مؤكدة أنه يتم توفير ورش عمل مستمرة لكل الاستشاريين العاملين في دبي والذين يبلغ عددهم وفقاً لآخر إحصائية حوالي 1000 استشاري معتمد، إضافة إلى الخط الساخن في أوقات العمل الرسمية، والذي يتضمن مكالمات بالفيديو وشرحاً مفصلاً لأي استفسار أو في حالة رفض المخطط وتوفير كل المعلومات المطلوبة لتحقيق سرعة الإنجاز.

ونوهت حميد بأن تطبيق «كود دبي» للبناء، الذي يهدف إلى توحيد تصميم المباني في جميع أنحاء إمارة دبي، سهل ووحد الإجراءات وفقاً للوائح والاشتراطات الفنية الصادرة عن الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، والتي تضم مقابلات مع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والمطورين الرئيسيين والاستشاريين وجهات معنية أخرى بغرض الإلمام بأي ثغرات أو تناقضات بين اللوائح، إضافة إلى المقارنات المعيارية بالأكواد الدولية والإقليمية.

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