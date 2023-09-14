محمد بن راشد ونائب رئيس الوزراء الكويتي يستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: دبي - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

ورحب سموه بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، وحمله خالص تحياته إلى أمير دولة الكويت وصادق تمنياته له بدوام الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء.

جاء ذلك في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، وتم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تطور ضمن مختلف المجالات في ضوء التنسيق والتشاور المستمر على الصعد كافة، وسبل تعزيز الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولتين، ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويدعم الطموحات المنشودة لمستقبل التنمية في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها ويكفل لها مقومات الأمن والاستقرار ويؤكد فرصها في مزيد من التقدم والازدهار.

مستجدات

كذلك تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم قد استقبل الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي أمس، كما كان في استقباله معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وجمال الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة.

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