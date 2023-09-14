جلسة لتعريف الشباب بالتقييم والرقابة التشريعية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الرقابة التشريعية بالتنسيق مع مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي جلسة نقاشية بعنوان «نحو امتثال تشريعي مستدام»، للتعريف بأهمية عمليات التقييم والرقابة التشريعية، واستهدفت الجلسة الكوادر الشبابية في الجهات الحكومية في دبي.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: خلال الجلسة سلطت الكوادر القانونية في إدارة الرقابة التشريعية وإدارة التشريعات الضوء على مفاهيم التقييم والرقابة والأثر التشريعي ودورها في استدامة التشريعات، لنشر ثقافة الرقابة التشريعية على نطاق أوسع لدى فئة الشباب.

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