انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة غداً

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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ينتهي غداً تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام التاسع عشر على التوالي، والذي يحظر بموجبه تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة في الفترة الواقعة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام ومدة ساعتين ونصف الساعة، من الساعة الـ12:30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وأثنت الوزارة على حجم التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل والإجراءات المنصوص عليها، والتعاون الكبير من كافة الشركاء المعنيين على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق هذا القرار، لافتة إلى أنها نظمت زيارات تفتيشية وتوعية في إطار حرصها للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز من تنافسيته ومرونته.

زيارات تفتيشية

وذكرت الوزارة في آخر الإحصائيات التي نشرتها أنها نظمت أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية، إضافة إلى أكثر من 28 ألف زيارة توجيهية إلى المنشآت من 15 يونيو وحتى 17 أغسطس الماضي، ورصدت 59 منشأة فقط مخالفة للقرار قامت بتشغيل إجمالي 130 عاملاً فقط خلال فترة الحظر، وقد تم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون، وتراقب الوزارة مدى التزام المؤسسات تطبيق القرار عبر فرق ميدانية تقوم بزيارات توجيهية للمنشآت قبل بدء تطبيق القرار، لتزويدها نشرات توعية وإرشاد ذات علاقة بالقرار الذي يوفر للعمال بيئة عمل مناسبة تجنبهم التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأشهر من السنة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحمي العمال ويزيد من إنتاجيتهم في الوقت ذاته.

حرص

كما حرصت الوزارة على تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال أو التطبيق الذكي، حيث يتم تلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.

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