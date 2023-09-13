سيف بن زايد يلتقي رئيسة التدريب بشرطة نيويورك

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم "الأربعاء" في أبوظبي، مع أولوفونميلولا أوبي رئيسة التدريب بشرطة نيويورك.

وبحث سموه مع المسؤولة الأمريكية، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين وزارة الداخلية وشرطة نيويورك في كافة المجالات، وسبل تعزيز التدريب والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بينهما.

حضر اللقاء، عدد من الضباط من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضباط شرطة نيويورك أعضاء الوفد الزائر.

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