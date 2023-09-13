بلدية دبي تنجز ساحتين عائليتين ترفيهيتين بكلفة 8 ملايين درهم

المصدر: وام

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أنجزت بلدية دبي ساحتين عائليتين ترفيهيتين في منطقتي الورقاء الأولى والرابعة بتكلفة بلغت 8 ملايين درهم وذلك في إطار المرحلة الرابعة من مشروع إنشاء وتنفيذ الساحات العائلية الترفيهية في الأحياء السكنية.

ويعد المشروع من ضمن مشاريع بلدية دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية المميزة التي تعكس جمالية وجاذبية إمارة دبي وتعزز من خلاله مستوى رفاهية سكانها وسعادتهم.

وقال سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي " تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي واهتمام سموه بتسخير كل الإمكانات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين لتعزيز جودة الحياة وإتاحة كافة الخدمات المتميزة، بدأت بلدية دبي بتنفيذ مشروع الساحات العائلية والمرافق الترفيهية والذي استهدف 125 حديقة وساحة عائلية وملعب أنجز منها 70 مرفقا بين عامي 2019 و2021 في مناطق إسكان المواطنين".

وأضاف " نخطط لإنشاء 55 حديقة وساحة عائلية إضافية في الفترة القادمة وبكلفة 93 مليون درهم وذلك كجزء من خطة بلدية دبي الاستراتيجية لتطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية المميزة التي تعزز جودة الحياة والرفاهية في الإمارة".

وأوضح سعادته أن المستهدف في هذه المرحلة تنفيذ أربع ساحات عائلية أنجز منها ساحتين في منطقتي الورقاء الأولى والرابعة ويجري العمل على تنفيذ اثنتين غيرهما في النهدة الأولى وهور العنز شرق والتي من المفترض أن تنجز خلال الأشهر القادمة.

يذكر أن الساحات العائلية الترفيهية الجديدة تعتمد في تصميمها على إنشاء مساحات للفعاليات والمناسبات العائلية والتي تحتوي على عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية إضافةً إلى تخصيص مساحات استثمارية مثل الأكشاك بما يوفر فرص استثمارية جاذبة للشركاء من القطاع الخاص وتقدم تجربة متميزة للزوار ، إلى جانب مراعاة فئة أصحاب الهمم وفقا لـ "كود دبي للبيئة المؤهلة" المعتمد في إمارة دبي.

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