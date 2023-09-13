بدء أعمال اجتماعات اللجنة العراقية - الإماراتية المشتركة

المصدر: البيان

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عُقدت الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، اليوم الأربعاء في العاصمة العراقية "بغداد"، حيث ترأس الاجتماعات من جانب دولة الإمارات معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومن الجانب العراقي معالي فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وشهدت اجتماعات اللجنة حضور عدد من المسؤولين من البلدين، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة، واستعرضا آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والزراعية والغذائية والتكنولوجية وفي قطاع الطاقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وأكدا الحرص المشترك على توسيع الشراكة البناءة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار معالي المرر، إلى أهمية الاستفادة من عقد اجتماع اللجنة المشتركة لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، ودفع التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق جديدة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر اللجنة المشتركة، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة لعقد اللجنة، وأكدا على أهمية استدامة الحوار بين الجهات المعنية في البلدين والقطاعين العام والخاص.

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