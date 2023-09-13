«الوطنية للانتخابات» توضح مفهوم حظر دعم المرشحين من قبل موظفي الحكومة

المصدر: البيان

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها حريصة على ضمان حقوق كافة المرشحين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في ترويج برامجهم الانتخابية، موضحة مفهوم الحظر الوارد في المادة (39) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

- مضمون المادة (39) من التعليمات التنفيذية لا يعني حرمان الناخب من موظفي الحكومة من حقه بالتصويت.

- الناخب من موظفي الحكومة حقه في الإدلاء بصوته مكفول سواء كان موظفاً في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الحكومات المحلية أو في الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات الخاصة.

- قيام شخص يعمل في الحكومة بنشر منشورات دعماً لأحد المرشحين ممكن بشرط ألا يكون هناك أي نوع من أنواع الانتفاع من مزايا الوظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ما يتوفر لديه من موارد مادية او معنوية تخوله سلطته الوظيفية استخدامها.

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