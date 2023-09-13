«طرق دبي» توقع مع «نخيل» اتفاقية تنفيذ الجسور المؤدية لمداخل جزر دبي

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على امتداد المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية مع شركة (نخيل) المطور العقاري الرائد عالمياً، تتولى بموجبها الهيئة تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، وتتمثل فـي جسر بطول 1425 مترا، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة نخيل، معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس الإدارة، وحضرها من شركة نخيل، السيد عصام كلداري العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة، والسيد نعمان عطاالله الرئيس التنفيذي للمجموعة، وحضرها من الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، والسيدة موزة المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، والسيد حمد الشحي مدير إدارة الطرق، وعدد من المديرين من الجانبين.

ووفقاً للاتفاقية، سيجري توفير مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيتم تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 15 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية على طول الجسر من جهة واحدة، وسيجري تنفيذ مصعدين على طرفي الجسر مخصصين لحركة المشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول حوالي 2000 متر لتوفير الربط اللازم مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2026.

أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية

وعبر معالي مطر الطاير، عن سروره بتوقيع الاتفاقية مع شركة نخيل، لاستكمال تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لمشروع جزر دبي، وقال: هذا هو العقد الثاني ضمن مشروع توفير المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي، حيث أنجزت الهيئة بالتعاون مع شركة "نخيل" عام 2020، ثلاثة جسور مؤدية لجزر دبي عند تقاطع شارعي الخليج وأبو بكر الصديق، بطول 1.6 كيلومتر.

وأضاف: يعد هذا المشروع مرحلة رئيسة ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، الذي هو من أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حاليًا، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو خمسة مليارات و350 مليون درهم، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومترًا، ونظراً لضخامته، قُسِّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلـى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة دبـي البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة بحلول عام 2030، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بقرابة 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.

تعزيز موقع دبي كمحور عالمي

من جانبه، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل: "لطالما شكّل تعزيز موقع دبي كمحور عالمي للابتكار هدفاً مشتركاً لـشركة نخيل وهيئة الطرق والمواصلات، حيث تعملان سوياً على تشييد وتطوير مجتمعات مستدامة ترتكز على بنية تحتية رائدة تمثّل الدعامة المستقبلية للمدن الذكية. ومن هذا المنطلق، نعمل اليوم على ربط جزر دبي، التي تحتل موقعاً استثنائياً على الواجهة البحرية للإمارة، بشبكة من الجسور والطرق التي ستسهل الوصول إليها عبر البر والبحر. كما نتطلع إلى مواصلة العمل مع هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق الطموحات المستقبلية لإمارة دبي".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أنجزت عام 2020، المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي من جهة ديرة، لتحسين مداخل ومخارج الطرق لجزر دبي عند تقاطع شارعي الخليج وأبو بكر الصديق، حيث جرى تنفيذ ثلاثة جسور بطول 1.6 كيلومتر، شملت تنفيذ جسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج شمالاً، وجسر آخر بثلاثة مسارات يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج جنوباً، وجسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من شارع الخليج جنوباً إلى جزر دبي.

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