«شؤون الوطني»: بطاقة الهوية تتيح للناخب التصويت من أي مقر

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

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أكدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تشكّل الأساس الذي يعتمد عليه عمل نظام التصويت الإلكتروني بداخل المراكز الانتخابية المخصص لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث تعتبر الوثيقة الوحيدة التي تخول أعضاء الهيئات الانتخابية ممارسة حقهم بالانتخاب في أيام التصويت المبكر ويوم الانتخاب من أي مقر انتخابي على مستوي الدولة.

وأوضحت أن نظام التصويت تم ربطة بقاعدة بيانات مركزية للهيئات الانتخابية تعمل عند إدخال الناخب لبطاقة هويته على إظهار أعضاء هيئته الانتخابية فقط، بغض النظر عن المقر الانتخابي المتواجد فيه على مستوى الدولة، فعلى سبيل المثال أذا كان الناخب عضو عن الهيئة الانتخابية التي تمثل إمارة أبوظبي، وكان في يوم التصويت، متواجداً في المقر الانتخابي لإمارة دبي، فان النظام سيظهر له فور إدخاله لبطاقة هويته أسماء المرشحين لإمارة ابوظبي التي يتبع لها فقط، دون مرشحي إمارة دبي المتواجد فيها.

وحددت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، 9 مراكز للاقتراع خلال فترة الانتخاب المبكر يتم رفعها إلى 24 مركزا للاقتراع في يوم الانتخاب الرئيسي، وذلك بعد إضافة 15 مركزاً.

ونوهت الوزارة بأن عملية التصويت ستتم من خلال عدد من الخطوات الرئيسية، بداية من وصول الناخب إلى مقر الهيئة الانتخابية، وتأكد لجنة المقر من حملة لبطاقة الهوية الإماراتية، مروراً بإدخال بطاقة الهوية في جهاز القارئ الإلكتروني، واختيار المرشح، والتأكيد على الاختيار، لإرساله إلى قاعدة البيانات المركزية الخاصة بنظام التصويت.



وبينت بأن النظام الالكتروني، يمكن الناخب من ممارسة عملية التصويت بطريقتين، الأولى من خلال إدخال رقم المرشح، أو من خلال الضغط على صورته على الشاشة، لينقل نظام التصويت الناخب بعد ذلك إلى خانة تأكيد رقم أو صورة المرشح الذي قام باختياره.

وأوضحت أن النظام يتيح للناخب خاصية التعديل على خيار التصويت إذا ما تبين له أن اختياره لم يكن خياره الذي يرغب به، بحيث يتمكن من إعادة إدخال معلومات المرشح من جديد، ثم ينتقل بعد ذلك وكخطوة أخيرة للضغط على خيار تصويت لتتم العملية بنجاح.

كما دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين كافة للتحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، ليتمكنوا من ممارسة حقهم بالتصويت يوم الاقتراع، وذلك من خلال زيارتهم لموقع اللجنة الإلكتروني أو عبر الاتصال بمركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات أو من خلال التطبيق الالكتروني الذكي الخاصة باللجنة.

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