حظر المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 65 طنا من استخدام طرقات الإمارات

المصدر: البيان

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أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن القانون الاتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، سيتم تطبيقه في بداية العام القادم بإذن الله. ويحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، أن تم منح منح 4 شهور مهلة للشركات لتعديل الوضع، على أن يبدأ تطبيق القانون أول فبراير المقبل. وبين معاليه أنه سيتم تقيم الموقف خلال عام 2024، وستبدأ بـ 65 طن وسنعود إلى مجلس الوزراء بعد دراسة لمدة سنة لإقرار الوزن المقبل وهو 45 طن مثل كثير من الدول. وأوضح معاليه أنه تم استثناء مركبات الدفاع المدني والشرطة ووزارة الدفاع من التطبيق.

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