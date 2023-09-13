الإمارات تقدم مساعدات عاجلة للمتأثرين بفيضانات ليبيا

المصدر: (أبوظبي ــ البيان، وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في ليبيا.

وشرعت الهيئة في تنفيذ برنامج إغاثي على وجه السرعة تقدم من خلاله كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية. ووصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، أمس، إلى مدينة بنغازي، وباشر مهامه فور وصوله، والذي يضم 34 فرداً مزودين بالآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامه.

وأدت السيول الناجمة عن العاصفة «دانيال» غير المسبوقة، والتي ضربت شرقي ليبيا، إلى انهيار سدود وجرف مبانٍ وتدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص. وأعلن وزير بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجاوز حصيلة الضحايا 5 آلاف قتيل.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز