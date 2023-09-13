1121 يتيماً يتلقون كفالات شهرية من «بيت الخير»

المصدر: دبي ـ رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جمعية بيت الخير عن إنفاقها 9 ملايين و576 ألف درهم على الأيتام في النصف الأول من العام، لإسعادهم عبر برامج مخصصة لذلك، منها الكفالة المالية، والبرامج التدريبية، والدورات التعليمية، والرحلات الترفيهية والتثقيفية.

وقال سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام إن الجمعية حريصة على توفير الحياة المستقرة والهانئة للأيتام، والظروف المعيشية التي تسمح لهم بنشأة سوية ومطمئنة، وإحاطتهم بكل جوانب الرعاية اللازمة، بما في ذلك تنظيم نشاطات ترفيهية لهم وتقديم هدايا للمتفوقين منهم.

وأضاف: تولي بيت الخير دعم الأيتام اهتماماً خاصاً، التزاماً بما أوصى به ديننا الإسلامي الحنيف، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي حضّت على الاهتمام بهذه الشريحة المهمة، وقد أطلقت الجمعية عدة مبادرات إنسانية لتوفير الاحتياجات المختلفة للأيتام على مختلف المستويات، ويتميز مجتمع الإمارات بروابط التراحم والتماسك والتآلف بين جميع فئاته، و«بيت الخير» التي وجهت نشاطها الخيري إلى داخل الدولة، تلقى كل الدعم من المواطنين والمقيمين لرعاية الأيتام المكفولين.

وأوضح أن «بيت الخير» كفلت حتى نهاية شهر يونيو 1121 يتيماً، يتلقى كل واحد منهم كفالة شهرية بقيمة 500 درهم «قد تزيد عن القيمة المعتمدة، وربما تختلف بحسب المبلغ الممنوح بناء على رغبة الكافل».

مبادرات

وأشار المزروعي إلى أن المبادرات والبرامج المخصصة للأيتام، تشمل «عون» وهي مبادرة لدعم الأسر المستفيدة لتغطية مختلف احتياجاتهم الطارئة، و «صندوق رعاية الأيتام» وهو مشروع يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمواجهة احتياجات الأيتام التي تتطور باستمرار مع انتقالهم من مرحلة الطفولة إلى المراهقة وصولاً لمرحلة الشباب، «بغض النظر عن وجود كفلاء لهم». وأضاف: «يعد هذا الصندوق رافداً مادياً لدعم الأيتام الذين ترعاهم الجمعية بحيث تتمكن من توفير احتياجاتهم حتى تستقر حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ويدخلوا سوق العمل، ولليتيمة حتى تتزوج».

متابعة

وعن آلية متابعة هذه الشريحة، وإعداد التقارير الخاصة بها، وإرسالها إلى الكافلين قال المزروعي: تتم متابعة ملفات الكفالات بمختلف أنواعها -النقدية، الشيك والاستقطاعات البنكية من قبل شعبة كفالة ورعاية الأيتام وفق برنامج عملي يوضح تواريخ استحقاق الكفالات إلكترونياً وبصفة دورية ومن ثم يتم التواصل مع الكفلاء بطريقة التواصل المعتمدة لدى الكافل لعملية التذكير الدورية» وأضاف:«يتم تحديث تقارير الأيتام سنوياً وفق نموذج خاص من قبل الأفرع، حيث تقوم الباحثات الاجتماعيات بتحديث بيانات هؤلاء المستحقين ومتابعة ملفاتهم واحتياجاتهم بصفة دورية، بينما ترسل الشعبة الرئيسية التقارير للكفلاء للاطلاع ومتابعة أحوال مكفوليهم».

متوسط

و بين نائب مدير عام «بيت الخير» أن متوسط عدد أسر الأيتام التي تتلقى مساعدات شهرية من الجمعية بموجب الكفالات، يبلغ 413 أسرة تصلها كفالات شهرية من 607 كفلاء، في وقت لفت فيه إلى أن مجموع مبالغ الكفالات وصل حتى نهاية النصف الأول من العام قرابة 3 ملايين و910 آلاف درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز