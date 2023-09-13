«العالمي للتسامح» يبحث ومسؤولون صينيون تعزيز السلام

المصدر: (بكين - وام)

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التقى معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، تشاو لي جي رئيس برلمان جمهورية الصين الشعبية رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وذلك بمقر البرلمان في العاصمة بكين.

واستعرض الجروان خلال اللقاء جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام حول العالم.

وأشاد تشاو لي جي من جانبه بجهود المجلس في هذا المجال، معرباً عن تفهم بلاده لأهمية نشر قيم التسامح والسلام في العالم، وأبدى ترحيب الصين بتعزيز التعاون الثنائي بين البرلمان الدولي للتسامح والسلام والبرلمان الصيني والعمل على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك في هذا المجال.

على صعيد متصل، التقى معالي الجروان، دينغ لي نائب وزير الخارجية الصيني بمقر الوزارة في بكين.

جرى خلال اللقاء استعراض جهود «المجلس العالمي للتسامح والسلام» ومجهوداته على الصعيد العالمي لتعزيز قيم التسامح والسلام.

وأشاد نائب وزير الخارجية الصيني بدور المجلس، وأكد متانة علاقات بلاده مع الإمارات، ونوه إلى العمل على انضمام الصين للمجلس العالمي للتسامح والسلام.

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