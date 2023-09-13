قرقاش: التعاون العربي مفتاح مواجهة التحديات

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ التعاون العربي مفتاح مواجهة مختلف التحديات.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه على منصة «X»: «في ظل الكوارث الطبيعية وتداعياتها الإنسانية التي تمر بها دول عربية من زلزال المغرب إلى إعصار ليبيا ومصر تبرز أهمية تعزيز جسور التآخي والتضامن لمواجهة هذه الكوارث. هذه التحديات الطبيعية والإنسانية فرصة سانحة لتعزيز التعاون العربي فهو المفتاح لمواجهة مختلف التحديات».

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