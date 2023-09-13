مبادرة لإسعاد العمال في الشارقة

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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شاركت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ مبادرتها المجتمعية بعنوان «لنسعدهم» لفئة العمال.

واستهدفت المبادرة الوصول إلى مجموعة تضم 500 عامل في المواقع الإنشائية بمدينة تلال بالشارقة، وشملت المبادرة توزيع وجبات غذائية ومشروبات باردة على العمال.كما شاركت في الحملة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة فوود أي تي إم، المتخصصة بتقديم وجبات غذائية صحية ومتاحة للعمال، إضافة إلى شركة الحمد لمقاولات البناء.

وأثنت الهيئة على جهود شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص والتي تتجلى في مبادراتهم المجتمعية تجاه العمال وجهودهم نحو تحسين بيئة العمل في إمارة الشارقة وجعلها بيئة جاذبة للعمال وأصحاب العمل.

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