دراسة حول متطلبات المياه بالحقول المفتوحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن نتائج دراسة علمية نشرتها حول تقدير متطلبات المياه الخاصة بالخضار المزروعة في الحقول المفتوحة في ظل ظروف إمارة أبوظبي، من خلال استخدامها معادلة «بنمان مونتيث» -لقياس الاستهلاك المائي الكامن- والمُعدَة من منظمة الأغذية والزراعة للمناطق الزراعية الرئيسية الثلاث (أبوظبي والظفرة والعين)، وأظهرت النتائج أن أعلى المتطلبات المائية للمحاصيل كانت في منطقة العين بمتوسط 5 - 13 ملم /يوم تليها منطقة الظفرة وأبوظبي.

وأشارت الهيئة إلى أن الدراسة فحصت تأثيـر التغيرات المناخية في زيادة الطلـب علـى المـوارد المائيـة، وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن البخـر و «النتـح المرجعـي» – وهو قدرة الجو على إحداث عملية التبخر في منطقة معينة وفي وقت معين بالسنة- تفـاوت مـن 5 ملـم خـلال فصـل الشـتاء إلـى 13 ملـم/ يـوم لأشـهر الصيـف، ممـا يؤشـر علـى وجـود زيـادة كبيرة فـي الطلـب علـى الميـاه للمحاصيـل خـلال مواسـم الجفـاف(الصيـف والخريـف) وانخفـاض الطلـب خـلال المواسـم الرطـبة (الشتاء والربيع).

كفاءة الري

وأكدت الهيئة أن معرفــة متطلبــات الميــاه وجدولــة الــري للمحاصيــل يعد أمراً بالــغ الأهميــة لتحســين تطبيقــات الــري، نظراً لأن طريــقة قيــاس الاحتياجــات المائيــة للمحاصيــل الفعليــة تســتغرق وقتاً طويلاً، ويمكــن أن تكــون طريقــة التقديــر أحد البــدائل العملية لزيادة كفاءة الري.

تخطيط

وأوضحت الهيئة في سياق متصل أن مخرجـات هـذه الدراسـة تعد أداة حيوية مسـاعدة لمخططـي المـوارد المائيـة للتخطيـط المسـتقبلي، ممـا يسـاعد علـى توفيـر الميـاه مـن خـلال مطابقـة الاحتياجـات المائيـة الفعليـة للمحاصيـل دون هـدر، كمـا يمكـن اسـتخدام هـذه المخرجـات كدلـيل للمزارعين لتحديد كمية وجدولة الري للمحاصيل في الحقل المكشوف قيد الدراسة.

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