النائب العام للدولة يبحث التعاون مع سفير جورجيا 

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، مع باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، آفاق التعاون المشترك وتعزيز العمل في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وسبل تنمية هذا التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال استقباله لسفير جمهورية جورجيا أمس في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات القضائية والقانونية عبر القنوات الرسمية.

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