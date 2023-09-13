ورشة إماراتية ألمانية حول «استراتيجيات الهيدروجين والكربون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة وشركة جايدهاوس الاستشارية، ورشة عمل حول «استراتيجيات الهيدروجين وأسواق الكربون»، استضافتها العاصمة أبوظبي، وذلك في إطار الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة والمناخ، الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017.

مشاركون

وحضر ورشة العمل المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الطاقة والمياه وطاقة المستقبل، والمهندسة نوال الهنائي، مدير إدارة طاقة المستقبل من الجانب الإماراتي، وألكسندر شونفلدار، ســفير جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة لــدى دولــة الإمارات، وآنا جاكوبس شليثوف، رئيسة قسم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية، وكريستوف كلارمان، القائم بأعمال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات، وأوليفر أوهمز، المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وعدد من الخبراء والمعنيين من الجانبين، والتي هدفت إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين البلدين لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة واضحة لخلق فرص فريدة لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.

واستعرض المشاركون في الورشة لمحات عامة عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 في الإمارات، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لدولة ألمانيا، كما تضمنت ورشة العمل عروضاً تقديمية حول توقعات تجارة الكربون وأسواق الكربون، بالإضافة إلى حلقة نقاش تفاعلية حول تصميم سوق الكربون، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ويدعم مستهدفاتهما في الحياد المناخي.

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