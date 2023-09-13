«إقامة دبي» تستضيف المؤتمر العالمي للمنافذ 19 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن انعقاد «المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ» الذي تنطلق أعماله في 19 سبتمبر الجاري ويستمر يومين بفندق مدينة جميرا بدبي، يأتي بهدف مناقشة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنافذ الحدودية، وتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في التوصل إلى وضع سياسات استباقية لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد، صباح أمس، بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء طلال أحمد عبد القادر الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، واللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأكد اللواء بن سرور، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المؤتمر سيسلط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحوّل وثائق السفر إلى وثائق إلكترونية، إلى جانب مناقشة القضايا العالمية المُتعلّقة بالهجرة والإقامة، وبحث اتجاهات السفر المستقبلية باستخدام أفضل الأنظمة والتقنيات لجعل السفر أكثر مرونة.

وكشف اللواء طلال الشنقيطي عن منظومة الأمن وتسهيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرقمية، والتي أسهمت في استقبال مطار دبي لأكثر من 26 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري.

من جهته، قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، إن المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ يأتي بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالتعامل مع النمو المطرد في أعداد المسافرين.

منظومة

وأكد العميد خلف أحمد غيث أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعمل من خلال منظومة استراتيجية تستشرف المستقبل، حيث بلغت أرقام معاملات الإقامات وأذونات الدخول إلى الدولة 11.319.991 مليون معاملة خلال عام 2022، مع ارتفاع ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث ارتفع إصدار الإقامات بشكل عام بنسبة 63 %، وإصدار الإقامة الذهبية بنسبة 52 %، فيما ارتفع إصدار التأشيرات بنسبة 34 %، والتأشيرات السياحية بنسبة 21 %.

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