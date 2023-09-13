عمار النعيمي يشيد بتطورات البنية التحتية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي، التي عقدت أمس في ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وفي بداية الجلسة أشاد سموه بالتطورات المستمرة في البنية التحتية بإمارة عجمان، والتقدم الإيجابي الذي يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، وتوفير مستويات عالية من الأمان والاستقرار والرفاهية في الإمارة.

وتم خلال الجلسة الاطلاع على مبادرات صاحب السمو حاكم عجمان لتطوير الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى اعتماد توصيات الاجتماعات التشاورية في مجموعة من الموضوعات الحكومية المشتركة.

معايير

واطلع أعضاء المجلس على مبادرات صاحب السمو حاكم عجمان لتطوير بنية تحتية متكاملة وشاملة ومصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية والتي امتدت قرابة 60 كيلومتراً بتكلفة إجمالية بلغت 153,760,000 درهم لتسهيل وصول السكان والزوار للأماكن المنشودة وتوفير انسيابية الحركة على مدار الساعة، وشملت مبادرات تطوير البنية التحتية أبرز المناطق الحيوية في الإمارة.

تقييم

كما اطلع أعضاء المجلس على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقييم المنشآت المرخص لها بتداول المواد البترولية في إمارة عجمان وأقر الأعضاء توصية الاجتماعات التشاورية بزيادة الاشتراطات والضوابط المقررة لتداول المواد البترولية.

نتائج

واستعرض أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تقرير دراسة تتبع الأعمال وتنافسية إمارة عجمان، حيث تم تنفيذ الدراسة لتشمل عشرة أنشطة اقتصادية مختلفة، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة رضا المتعاملين في إمارة عجمان. واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات التي ستساهم في تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين في مختلف القطاعات، لتعزيز التنافسية وزيادة التفاعل الاقتصادي في الإمارة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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