أكاديمية سيف بن زايد تنظم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة عمل على مدار يومين تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في مجال التدريب والتعليم».

وناقشت تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتطوير مجموعة المهارات الخاصة بمركز التدريب الافتراضي المتخصص في الأكاديمية.

وأوضح العقيد طلال عبد الرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التدريب أصبح شائعاً بشكل متزايد، لافتاً إلى أهمية تزويد الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للبقاء في الطليعة.

وأكدت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين نائب مدير مركز التدريب الافتراضي أهمية الورشة في إنشاء برامج تدريبية مبتكرة لفريق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز