«تنفيذي الشارقة» يعتمد اتفاقية شركات سيارات الأجرة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بمتابعة أداء قطاعات العمل الحكومي.

واعتمد المجلس تجديد اتفاقيات شركات الامتياز مع عدد من الشركات المشغلة لنشاط أجرة السيارات في الإمارة مما يعزز من جودة خدمات النقل، وتوفير أفضل الخيارات، وتعزيز التنافس بين الشركات المشغلة.

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