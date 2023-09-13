حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الكويت

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة مع دولة الكويت الشقيقة في جميع المجالات. كما بحث معه العلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة مع دولة الكويت الشقيقة، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه عبر جمال محمد الغنيم، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

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