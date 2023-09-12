"طرق دبي" تنال 13 جائزة محلية وإقليمية وعالمية خلال النصف الأول من 2023

المصدر: البيان

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حصدت هيئة الطرق والمواصلات دبي 13 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة خلال النصف الأول من العام 0232، مما يرفع حصيلة الهيئة من الجوائز من العام2008 وحتى النصف الأول من العام الجاري إلى 292 جائزة (45 محلية، 113 إقليمية، 134 عالمية). وتسعى الهيئة إلى المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية لتسليط الضوء على الإبداع والابتكار في مشاريعها وخدماتها، وتعزيز ريادتها العالمية في شتى مجالات عملها.

وقالت: فاطمة المندوس، مدير إدارة الابتكار والريادة في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: تعكس هذه النتائج حجم الإنجازات والمبادرات التي تقدمها الهيئة من أجل تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالريادة في الاستدامة والتحول الرقمي وصولاً إلى هيئة قائمة على بيانات التنقل بالإضافة إلى تطوير الخدمات الاستباقية المخصصة حسب احتياجات المتعاملين والموظفين.

وعلى الصعيد العالمي حصلت الهيئة على جائزتين عالميتين، هما: جائزة السلامة العالمية لعام 2023 (ROSPA) والتي تنظمها الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، والتي تأسست في عام 1916 في المملكة المتحدة، وجائزة CCWS من المملكة المتحدة (Customer Centricity World Series)، وذلك عن فئة أفضل مركز اتصال عن التقنيات المستخدمة في مركز الاتصال التابع للهيئة.

ومن أبرز الجوائز التي نالتها الهيئة خلال هذه الفترة، فوزها بجائزتين ضمن جوائز الابتكار التقني الحكومي 2023GovTech innovation Award) ) عن فئة التحول الرقمي عن مركز الاتصال التابع للهيئة، وفئة المدينة الذكية عن مشروع إكسبو 2020 لإدارة أحداث الوسائط المتعددة.

وفازت الهيئة بجائزة السعادة، والتي تمنحها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بناء على جهود الهيئة في خدمة اسعاد المتعاملين في التواصل الاجتماعي. كما نالت الهيئة ضمن فئة أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية عن ابتكار نقل ملكية المركبة «بيع/شراء»، من خلال التطبيق الذكي للهيئة (Dubai Drive) في الدورة الثالة لجائزة الامارات تبتكر والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وفازت هيئة الطرق والمواصلات بجائزة BIG SEE Architecture Award 2023 عن مبنى مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية (في البرشاء)، وذلك عن فئة المباني الحكومية، وتختص الجائزة بتكريم الإنجازات المبتكرة في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. وتوجت الهيئة بالجائزة العالمية تكنولوجيا البناء للعام 2023 (Construction Technology Awards) ، والتي تعني بتكريم الجهات البارزة في تطبيق التكنولوجيا الرقمية التي تساعد في تقديم المشاريع بشكل أفضل - سواء كان ذلك من خلال تحسين التصميم والكفاءة والتكلفة والاستدامة وسلامة مكان العمل.

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