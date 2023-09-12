اتفاقية لدعم توظيف المواطنين في القطاع العقاري بدبي

المصدر: البيان

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وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءًا بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، وسلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وكبار المسؤولين في كل من المجلسين ودائرة الأراضي والأملاك بدبي.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في حضور سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج "نافس".

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وكذلك تعزيز الفرص المتاحة للمواطنين ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "يسعدنا أن نتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج "نافس" لتمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي، وتعتبر هذه المذكرة خطوة استراتيجية أخرى حرصنا عليها للمساهمة مع شركائنا في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، وباكورة القطاعات التي سنبدأ بها من خلال هذه الاتفاقية هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات ككل، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الاطار وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي ".

وأضاف: "لا يخفى على أي أحد أن قطاع العقارات لم يعد كما اعتدنا عليه في السابق، بل شهد نقلة نوعية في مختلف مجالات بفضل التطور التقني، وأصبح ازدهاره يعتمد على القدرة على توظيف هذه التقنيات والابتكار وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، ونحن في المجلس سنعمل من خلال هذه الاتفاقية مع شركائنا لنمكن المواطنين من اكتساب المعارف والخبرات التي تعينهم على النجاح والتميز في الوظائف التي سنوفرها لهم، وهو ما سينعكس على مستقبلهم وهذا القطاع الحيوي".

من جانبه؛ أشاد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتي تمثل مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص في إمارة دبي، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص، خاصة مع نجاح المجلس في تحقيق إنجازات كبيرة في دعم وزيادة نسب توطين القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة، وأن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألف مواطن، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق "نافس"، وأكثر من 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام الحالي 2023، كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن أكثر من 17 ألف شركة، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق نافس 2.9 مليار درهم، وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 61 ألف مواطن.

وأوضح سعادته أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة وتنافسية المواطنين في دبي للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات وبرامج المجلس بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة "نافس" للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب، واغتنام فرص التوظيف المتاحة عبر المنصة، مؤكداً أن المذكرة تشجع منشآت وشركات القطاع الخاص التي تتعامل مع دائرة الموارد البشرية في دبي على الاشتراك والتسجيل في مبادرات وبرامج "نافس"، ونشر الوظائف المتاحة لديهم والفرص التدريبية عبر منصة "نافس"، مما يساعد الكوادر الإماراتية على الانضمام للقطاع العقاري في دبي باعتباره من أهم القطاعات الحيوية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نُدرك في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهميّة تمكين الكوادر الإماراتيّة الشابة في قطاعات العمل الاستراتيجية في إمارة دبي وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي يحظى بأهميّة متنامية كونه يعدّ مرتكزاً رئيسياً ومحفّزاً لكافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى. تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشدة في أنّ المواطن يأتي في صدارة اهتماماتها".

وشدد بن مجرن على التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتيّة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وُصولاً لتهيئة البيئة المثالية أمام المواهب الإماراتيّة ورفع كفاءتها التنافسيّة وتمكينها في شتى المجالات.

جدير بالذكر أن هذه المذكرة تمثّل خطوة هامة للأمام لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في سعيهما المستمر لتحقيق هدفهما المشترك، المتمثّل بتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين ومساعدتهم على النجاح في القطاعات الاستراتيجية، وجدد المجلسان التزامهما للعمل معاً لضمان الاستفادة القصوى من مبادراتهما سواءً للمواطنين وحتى شركات القطاع الخاص بإثراء التنوّع في فرقهم وقدراتهم، وخاصة في قطاع العقارات الخاص

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