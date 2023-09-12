«بيت الخير»: 46.3 مليون درهم صدقات منذ بداية العام

المصدر: دبي -رامي عايش

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تلقت جمعية بيت الخير منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي صدقات بقيمة إجمالية بلغت 46 مليوناً و269 ألف درهم، بزيادة قدرها 3 ملايين و 291 ألف درهم عن نفقات الجمعية من أموال الزكاة.

وبينت الجمعية أنها أنفقت كل الأموال الواردة إليها من الصدقات، وأن 3 ملايين و154 ألف درهم منها أنفقتها في الشهر الماضي لوحده.

وأوضحت في تقرير مالي لها أمس، أن حجم الصدقات التي تستقبلها صناديق الجمعية المنتشرة في إمارات الدولة وموقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، يعكس روح التطوع التي يتمتع بها أهل الإمارات، مشيدة بحرص المتبرعين والمتصدقين على إغفال أسمائهم، وعدم الإعلان عنها إيماناً منهم بأن صدقة السر من أفضل الصدقات، كونها تكون خالصة لله عز وجل.

وأشارت «بيت الخير» إلى أن تحليل أعداد كوبونات الصدقة التي يشتريها المحسنون، يشير إلى الإقبال المتزايد على الصدقة الجارية وصدقات «الطعام للجميع» والصدقات اليومية التي يفتتحون بها يومهم تفاؤلاً وطلباً لبركة العطاء اليومي المستدام.

وأظهر التقرير المالي للصدقات التي أنفقتها الجمعية منذ بداية العام، أن «بيت الخير» صرفت 13 مليوناً و 970 ألف درهم مساعدات طارئة لرفع الكرب عن المستفيدين، وقرابة 9 ملايين لدعم مشروع المواد الغذائية، و 5 ملايين و 458 ألف درهم لكفالة ورعاية الأيتام، و 3 ملايين و 521 ألف درهم لمشروع «علاج»، و نحو 3 ملايين و 44 ألف درهم لمشروع «الطعام للجميع».

كما خصصت الجمعية مليونين و 524 ألف درهم لدعم البرامج والمشاريع الخيرية المختلفة، ومليوناً و 195 ألف درهم لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، و821 ألف درهم لدعم الطلبة المحتاجين خلال نهاية العام الدراسي المنصرم، و105 آلاف درهم على الوقف الخيري، عطفاً على نحو 90 ألف درهم على الأجهزة المنزلية وصيانة بعض منازل الأسر التي تحتاج إلى ترميم، و69 ألف درهم كسوة ملابس، بالإضافة إلى ما أنفقته الجمعية على المير الرمضاني ومشروع الأضاحي، الذي بلغ 6 ملايين و 431 ألف درهم.

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