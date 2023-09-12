إقامة دبي: 21% ارتفاعاً في عدد التأشيرات السياحية

المصدر: البيان

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم عن تسجيل ارتفاع 21% في عدد التأشيرات السياحية في النصف الأول من 2023 .

جاء ذلك خلال إعلان الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عن إطلاق المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ في 19- 20 سبتمبر الجاري.

وسيكون المؤتمر العالمي منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الخبراء العالميين في مجال إدارة المنافذ الحدودية لتحقيق سياسات مستقبلية تواجه تحديات العالم بفعالية.

وسيُظهر المؤتمر التزام إقامة دبي في تطوير سياسات مستقبلية لإدارة المنافذ الحدودية حيث يشهد هذا المؤتمر مشاركة نخبة من القادة والباحثين العالميين الذين يُسهمون في إثراء الحدث.و يناقش المؤتمر مستقبل السفر والنمو المضطرد في عدد المسافرين باستخدام أفضل التقنيات والأنظمة باعتباره فرصة حقيقية لمعرفة وتحديد التحديات المستقبلية.

وتعكس أجندة المؤتمر توجه إقامة دبي نحو تعزيز تنافسيتها ومساهمتها الاستباقية في تنمية الاقتصاد كخطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.



ويعتبر المؤتمر دعوة لمناقشة مستقبل السفر والزيادة المستمرة في عدد المسافرين، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والأنظمة، و يُعتبر هذا المؤتمر فرصة حقيقية لفهم وتحديد التحديات المستقبلية والبحث عن حلول مبتكرة.

وأعلنت إقامة دبي عن تسجيل 63% ارتفاعاً في عدد الإقامات المنجرة خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و %52 ؜ ارتفاعا في عدد الإقامات الذهبية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 20222 و ارتفاع التاشيرات السياحية بنسبة 21%؜ في النصف الفترة مقارنة بالعام الماضي.

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