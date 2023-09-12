«نضج» انتخابي يميز اليوم الأول لحملات «الوطني»

المصدر: متابعة ــ البيان

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المعطيات الأولى حول الحملات الدعائية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الخامسة، توضح النضج والثقافة المجتمعية الكبيرين اللذين وصلت إليهما العملية الانتخابية في الإمارات، واللذين تبلورا على أرض الواقع في التزام المرشحين في القوائم النهائية، بالتعليمات التنفيذية الصادرة في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023، وكانا العامل الرئيسي في خروج الحملات الانتخابية بالشكل المميز.

وبينت اللجنة أن المرشحين شرعوا منذ الساعات الأولى لانطلاق الدعاية الانتخابية، على استغلال كافة وسائل الدعاية المتاحة، وفقاً لاستمارة «خطة الحملة الانتخابية للمرشح» في خلق زخم وحراك انتخابي كبير، يستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أعضاء هيئاتهم الانتخابية، بهدف تعريفهم ببرامجهم الانتخابية واستقطابهم، وبالتالي دفعهم إلى التصويت لهم خلال فترة التصويت المبكر أو الرئيسي.

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