«أمنيات» يفتح أبوابه لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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افتتح مركز أمنيات لأصحاب الهمم في دبي أبوابه لاستقبال أصحاب الهمم، وأعلن عن تدشين خدماته التأهيلية والتعليمية بحضور أمهات أصحاب الهمم وعدد من الشخصيات المجتمعية المؤثرة والإعلام.

وقام الدكتور عادل المرزوقي مدير عام المركز، وصانع الأمل أحمد الفلاسي بقص شريط الافتتاح بصحبة عدد من أمهات أصحاب الهمم وأطفالهن، في إشارة واضحة عن أن أهم قيم المركز هي إيلاء الدعم المطلق لأمهات أصحاب الهمم، فهنّ المدربات بالفطرة والطبيبات والمعلمات ورفيقات الحياة.

وقدم الدكتور عادل المرزوقي شرحاً عن منهاج أمنيات التعليمي الذي يحمل اسم «عالم أمنيات»، وهو عبارة واقع مبتكر يقوم بتجريبه الطلبة، يحتوى العديد من المرافق التأهيلية مثل السينما والمقهى، والمكتبة، والمتجر، ومرفق «مصرف أمنيات»، حيث يستخدم الطلاب عملة رمزية تم إنشاؤها خصيصاً ليتداولها أطفال المركز، ما يعزز عندهم مهارات القراءة والحساب وتتحسن لديهم المهارات الحسية والإدراكية والاجتماعية.

وعن مصطلح «كوكب 71» قال الدكتور المرزوقي: يعيش «عالم أمنيات» على كوكب يحمل الرقم 71، وهذا الرقم يمثل رسالة الإمارات الإنسانية بكل ما تحمل من معان سامية، فهو الإمارات وطن الأمنيات التي منحت كل من يعيش على أرضها الحق في الحلم وفي تحقيق أمنياته.

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