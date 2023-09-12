مسؤولون يعزون بوفاة عامر العامري في دبي

المصدر: دبي – البيان

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قدّم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، عامر علي أبوبكر العامري، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطائرة الأسبق، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي للألعاب الجماعية، كما قدّم واجب العزاء عدد من المسؤولين والمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، وأعرب المعزّون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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