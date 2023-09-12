«إرادة»: تمديد ساعات عمل العيادات الخارجية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

مدد مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي ساعات العمل في العيادات الخارجية للمركز بهدف مراعاة ظروف واحتياجات المتقدمين للعلاج. ووفقاً لنظام ساعات العمل الجديد ستكون ساعات العمل من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، كما وأعلن عن فتح أبوابه لاستقبال المرضى أيام السبت من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ليكتفي بذلك بأن تكون الإجازة الرسمية للعيادات الخارجية أيام الأحد فقط.

وكشف عن أنه جار العمل حالياً على تنفيذ مشروع المبنى الدائم للمركز بمنطقة أم السلي، والذي يضمن من خلاله تحسين مستوى الكفاءة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المتقدمين للعلاج في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي والذي يعتبر الأكبر والأحدث من نوعه في المنطقة.

خطط علاج

ولفت مركز إرادة إلى أنه يتم وضع خطط علاج مختلفة تتناسب مع حالة كل مريض وتتضمن العلاج النفسي والجسدي والاجتماعي، وتستمر الخطة والمتابعة حتى بعد التعافي للتأكد من عدم العودة إلى الإدمان مرة أخرى، مع مساعدتهم في الاندماج المجتمعي وتوفير فرص عمل بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، حيث يقدم المركز أحدث أساليب العلاج بالتعاون مع كبرى المراكز والجامعات العالمية، إضافة إلى التوسع في إدارة الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى خدمة العلم والمجتمع.

ويقدم مركز إرادة خدماته للمواطنين والمقيمين في الإمارات والمنطقة وتم رفده بنخبة من المتخصصين في مجال علاج الإدمان والتأهيل النفسي وعدم العودة إلى طريق المخدرات أو الكحوليات مرة أخرى، كما أنه يهدف إلى دعم التوجّهات والسياسات العامة للدولة والإمارة في مجال مكافحة التعاطي والإدمان، وزيادة الوعي المجتمعي بآثارهما السلبية، وكيفية مواجهتهما، وأهمية محاربتهما بكل الوسائل الممكنة، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحصينه وحمايته من السلوكيات الضارة والتي تستهدف فئة الشباب من الجنسين ليس في الإمارات فقط بل في العالم، ومواجهة التحديات وإيجاد مستقبل جديد أمام المدمن باعتباره مريضاً وليس مجرماً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز