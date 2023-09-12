سحب دواء لعلاج فقر الدم المنجلي من الأسواق

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لمنشآت الرعاية الصحية بالدولة يقضي بسحب وتعليق دواء اداكفيو (Adakveo) الذي يستخدم حقناً وريدية لعلاج نوبات الألم عند مرضى فقر الدم المنجلي بعمر 16 سنة فما فوق، وذلك بناء على توصية من وكالة الأدوية الأوروبية بأن الدراسات أكدت أن فوائد الدواء لا تفوق الأخطار المترتبة على استخدامه، إذ طلبت الوكالة من الشركة المصنعة للدواء سحب المنتج من جميع أسواق وصيدليات دول الاتحاد الأوروبي.

وبناء عليه طلبت دائرة الصحة في أبوظبي اتخاذ الإجراءات الفورية وطلبت من الموزعين التوقف عن توزيع المنتج المذكور وسحبه من أسواق أبوظبي وطلبت من الصيدليات التوقف عن صرف هذا الدواء.

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