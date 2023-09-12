ميثاق لجودة الخدمات الصحية الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ميثاق جودة الخدمات الحكومية، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات الصحية في العالم، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية وفق أفضل الممارسات لجميع السكان في الدولة، وتحقيق المزيد من التطوير والتحسين في تقديم الخدمات الصحية، وضمان توفير أعلى مستويات الجودة الصحية للمواطنين والمقيمين.

وقّع الاتفاقية في مقر المؤسسة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكل من الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، والدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة، ومباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال: إن توقيع هذا الميثاق يأتي مواكباً للتوجه الاستراتيجي للدولة بشأن الخدمات الحكومية 2021 – 2025، ويعكس التزامنا الراسخ بتحسين جودة الخدمات الحكومية في ميدان الرعاية الصحية، ونعتزم مواصلة العمل الجاد والدؤوب على تحقيق مبادئ هذا الميثاق، والارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة إلى مستويات عالية من الكفاءة والجودة والكفاءة، لتحقيق أهداف استراتيجيتنا التي نسعى من خلالها إلى تعزيز تنافسية قطاع الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً.

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