المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن الفريق الطبي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مطار دبي الدولي من إنقاذ مسافر أصيب بسكتة قلبية أدت إلى توقف القلب والتنفس، وذلك نتيجة لسرعة الاستجابة والوصول خلال دقيقتين.

وأفاد مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بأن المعلومات الأولية للبلاغ من غرفة العمليات كانت بشأن حالة مرضية بسيطة على متن إحدى الرحلات القادمة إلى دبي، إلاّ أن الحالة تطورت بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن سرعة استجابة الفرق الطبية والحرفية في تقديم الخدمات الطبية ما قبل المستشفى كانت حاسمة بعد مشيئة الله تعالى في إنقاذ حياة المسافر، حيث تعتبر الثواني فارقة بين الحياة والموت في حالات توقف القلب.

من جانب آخر، أثنى مشعل جلفار على احترافية فريق العمل المكون من فنيي الطب الطارئ جيتيش فيجايان وشيرلي فاركي، وفني طب الطوارئ القاسم الشابي، وفني طب الطوارئ ريو بالاكا، بالإضافة إلى طاقم مركز المطار الطبي، مؤكداً حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على تقدير وتكريم الجهود الجبارة التي تبذلها طواقم الإسعاف المنتشرة في إمارة دبي.

كما طالب جلفار أفراد المجتمع بضرورة تعلم مهارات الإسعافات الأولية، مؤكداً أنها تعد من المهارات المهمة التي يجب أن يمتلكها الجميع، حيث تعزز هذه المهارات من قدرة الأفراد على التصرف السريع والفعال في حالات الطوارئ، ما يعزز فرص البقاء على قيد الحياة وتقليل تطور الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية هو تجسيد لجهود الحكومة في توفير الرعاية الشاملة للصحة والسلامة وفق أعلى المعايير العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز