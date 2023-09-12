«أمان يا بلادي» يستعرض حملات التوعية المرورية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استضاف برنامج «أمان يا بلادي» الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، في حلقة أمس التي بثت على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشارقة، النقيب سعود عبدالرحمن الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري ‏بإدارة المرور والدوريات، و‏د. المهندس محسن علي بلوان مدير إدارة هندسة المرور بهيئة ‏الطرق والمواصلات بالشارقة، وقدم الحلقة الرائد إبراهيم المدفع، والملازم سعود بو صيم.

في بداية البرنامج تحدث النقيب سعود الشيبة عن الجهود التي تبذلها إدارة المرور والدوريات، عبر حملات التوعية المستمرة على مدار العام، لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والكوادر ‏‏التربوية عند بدء السنة الدراسية الجديدة.

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