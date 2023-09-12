100 سيارة جديدة تنضم لأسطول شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت شرطة دبي أسطول دورياتها بـ 100 سيارة من نوع Audi من مختلف الطرز، ويضم الأسطول سيارات كهربائيّة بالكامل وطرازات حديثة أيضاً والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات، استمراراً للتعاون الاستراتيجي المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة النابودة للسيارات، Audi، ومن منطلق حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين شرطة دبي وشركة النابودة، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، ونيل لينس، مدير عام شركة النابودة للسيارات Audi، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الطرفين.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن شرطة دبي كانت ولا زالت حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وإن هذه الشراكة الدائمة والتعاون الاستراتيجي المشترك بين شرطة دبي وشركة النابودة للسيارات، Audi، يعكس ويترجم توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز