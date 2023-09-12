محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تعازينا إلى ليبيا وستبقى الإمارات بجانب إخوتها في كل وقت

المصدر: أبوظبي - وام

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وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا الشقيقة، للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأودت بحياة العشرات وأدت إلى إصابة آخرين.

وعبّر سموه عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات، داعياً الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خالص العزاء والمواساة إلى الأشقاء في ليبيا في ضحايا الفيضانات.. نتضامن معهم ونقف إلى جانبهم وندعو الله عز وجل لهم بالسلامة من كل مكروه».

بدوره، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله التعازي لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في منصة «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات.. وقلوبنا معهم .. ودعواتنا أن يخفف الله مصابهم ويرحم موتاهم .. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء .. وأدام أمنهم وسلامتهم .. وستبقى الإمارات بجانب إخوتها في كل وقت».

كما أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والعواصف التي تسبب بها الإعصار دانيال، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة ليبيا ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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