استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في المناطق المتضررة باليونان

المصدر: أثينا - وكالات

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لا يزال الكثير من القرى في المناطق المتضررة من الفيضانات بوسط اليونان يعاني من انقطاع الكهرباء والمياه، حيث لقي 15 شخصاً حتفهم وفقد اثنان على الأقل غداة العاصفة «دانيال» التي ضربت اليونان الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة «إي ار تي نيوز» أمس أن شبكة المياه ما زالت متضررة بشدة في مدينة فولوس، التي يبلغ تعداد سكانها 150 ألف نسمة، حيث يتم توفير المياه بالتناوب.

ووفقاً لقطاع الإطفاء، فقد تم إنقاذ نحو 4500 شخص حتى الآن، ولكن قطاع الإطفاء والجيش ما زالا يواصلان أعمال الإنقاذ.

ولقي 15 شخصاً حتفهم وفقد اثنان على الأقل غداة العاصفة «دانيال» التي ضربت اليونان الأسبوع الماضي. وضربت العاصفة منطقة ماغنيسيا الاثنين والثلاثاء الماضيين، وخصوصاً عاصمتها فولوس الساحلية، والقرى المحيطة بجبل بليون قبل أن تضرب مناطق حول كارذيتسا وتريكالا الأربعاء الماضي.

دمّرت الفيضانات أراضي زراعية خصبة تمتد على آلاف الهكتارات فيما أكد مزارعون تعرّضهم لخسائر كبيرة في الماشية.

وتحوّلت إمدادات المياه إلى مشكلة في فولوس بعدما تعرضت محطات الضخ وأجزاء كبيرة من شبكة الإمداد لأضرار. وحذّرت وزارة الصحة من أن المياه غير صالحة للشرب في ظل ورود تقارير عن حالات التهابات معوية.

وما زالت منطقة شبه جزيرة بليون بأكملها متأثرة بالمياه وانقطاع الطاقة فيما ألحقت الأمطار الغزيرة أضراراً في العديد من الطرقات الرئيسية.

كما أن الوضع ما زال مقلقاً في مدينة لاريسا، حيث فاض نهر بينيوس فيما يرتفع منسوب المياه بشكل خطير على أطراف البلدة.

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